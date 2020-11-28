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    Kasımpaşa'da yeniden Fuat Çapa dönemi

    Kasımpaşa'da yeniden Fuat Çapa dönemi

    Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine Fuat Çapa'nın getirildiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2020 - 17:12
    • Güncelleme : 28.11.2020 - 17:43
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    Süper Lig'in tecrübeli takımlarından Kasımpaşa İrfan Buz'dan boşalan teknik direktörlük görevine Fuat Çapa'nın getirildiğini duyurdu.

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    Geçen sezonu Kasımpaşa'da noktalayan Çapa, bu sezon Ankaragücü'ne gitmiş ancak beklenen sonuçlar gelmeyince yollar ayrılmıştı.

    Fuat Çapa, daha önce 2010/11 sezonunda 21 maç ve 2019/20 sezonunda 14 maç Kasımpaşa'nın tenik direktörü olmuştu.

    Kasımpaşa da yeniden Fuat Çapa dönemi #1

    İşte Kasımpaşa'dan yapılan açıklama:

    "Kasımpaşamız Teknik Direktörlük konusunda Fuat Çapa ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Fuat Çapa ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz.

    Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

    Kasımpaşa da yeniden Fuat Çapa dönemi #2

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