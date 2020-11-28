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Kasımpaşa'da yeniden Fuat Çapa dönemi
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine Fuat Çapa'nın getirildiğini duyurdu.
- Haber Merkezi
- 28.11.2020 - 17:12
- Güncelleme : 28.11.2020 - 17:43
Süper Lig'in tecrübeli takımlarından Kasımpaşa İrfan Buz'dan boşalan teknik direktörlük görevine Fuat Çapa'nın getirildiğini duyurdu.
3. KEZ TAKIMIN BAŞINA GELDİ
Geçen sezonu Kasımpaşa'da noktalayan Çapa, bu sezon Ankaragücü'ne gitmiş ancak beklenen sonuçlar gelmeyince yollar ayrılmıştı.
Fuat Çapa, daha önce 2010/11 sezonunda 21 maç ve 2019/20 sezonunda 14 maç Kasımpaşa'nın tenik direktörü olmuştu.
İşte Kasımpaşa'dan yapılan açıklama:
"Kasımpaşamız Teknik Direktörlük konusunda Fuat Çapa ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Fuat Çapa ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."