Kasımpaşa'dan galibiyet açıklaması: Kazanarak öğrenmeye çalışıyoruz Kasımpaşa Yardımcı Teknik Direktörü Barış Kanbak, Trabzonspor deplasmanında güzel bir galibiyet aldıklarını belirterek kazanarak öğrenmeye çalıştıklarını ifade etti.

İHA

Kasımpaşa, Süper Lig'in 23. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

Kasımpaşa Yardımcı Teknik Direktörü Barış Kanbak, karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuştu.

"Bizim için güzel bir akşamdı"

Kanbak, güzel bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Bizim için güzel bir akşamdı. Trabzonspor hakkında yaptığımız analizlerde yedikleri gollerin 3'te 2'sini ikinci yarıda, son 30 dakikada yediklerini gördük. İlk yarıdaki planımızı oyunu biraz daha tutmaktı. Bunun için güvenli bir takım savunma planı uyguladık. Amacımız rakibin oyun gücünü düşürerek hataya zorlamaktı. Bunlara rağmen 1-0 yenik durumda içeri girdik. Bundan sonra biraz daha risk almamız gerekiyordu. Bu riskleri de en doğru şekilde B planı olarak kafamızda tasarlamıştık. Kasımpaşa takımı mücadele gücü yüksek, temaslı oyundan kaçmayan bir oyuncu grubuyla oynuyor. Bugün bunun örneğini gösterdik. Sayısal üstünlüğü sağlayıp şiddetli oyuna geçtiğimizde rakibe üstünlük kurduk. 3 puan aldığımız için mutluyuz. Dar kadro yapısıyla hem kazanarak hem de öğrenmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)