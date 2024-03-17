Kasımpaşa'dan maç sonu tepkisi! "Hakem kuralı bilmiyor" Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Galatasaray'a 4-3 yenildikleri maçın ardından mücadelenin hakemlerini kural bilmemekle suçladı.

ensonhaber.com

Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa’yı deplasmanda 4-3'lük skorla mağlup etti.

Müsabakanın ardından ise Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu çarpıcı açıklamalara imza attı.

"Bir puan alalım düşüncemiz yok"

Mücadeleyi değerlendiren Sami Uğurlu, şunları dedi:

Maçın başından sonuna kadar, ikinci yarı çok daha hareketli geçti. Çok pozisyon oldu. Hem bulduk, hem verdik. 7 gol de bunun karşılığı. Çok pozisyon bulmak, Galatasaray gibi bir takıma karşı artı. Pozisyon vermeyi ise düzeltmemiz gerekiyor. Maçtan önce planladığımız doğru geçişleri yaptık. Risk aldık, beraberliğe çıkalım, bir puan alalım düşüncemiz yok. Keyif almak istiyoruz.

"Kasımpaşa'nın yüksek temposu hakemlere de yüksek geliyor"

Uğurlu, sözlerine şöyle devam etti:

Maç gerçekten keyifli ancak Kasımpaşa'nın yüksek temposu hakemlere de yüksek geliyor. Ben onu anlıyorum. Bu yüzden oyunu çok fazla durdurma ihtiyacı hissediyorlar. Biz düşmeyin, ayakta kalın diyoruz oyunculara. Futbolda burayı ödüllendirmek gerekiyor. Burada hakemlerin kafası karışıyor çok yüksek tempoda olduğu için. Bunun olmaması gerekiyor. O zaman seyirci izlemiyor maçları. Bu kadar istekli iki takım varken, biraz daha ona ayak uydurmak gerekiyor.

"Neden kırmızı kart diye soruyorum"

Maçın 79. dakikasında Claudio Winck'e çıkan kırmızı kart ve verilen penaltı hakkında Uğurlu, şu ifadeleri kullandı:

Penaltı tamam doğru; ama neden kırmızı kart diye soruyorum. 4. hakem bana "pozisyon dışarıda kırmızı kart o yüzden." diyor. Kurallara pek hakim değiliz herhalde.

"Fenerbahçe için oynuyorsunuz" falan bunlar çok doğru değil"

Galatasaray'ın maç sonundaki sevincini de eleştiren Kasımpaşa'nın hocası, şu açıklamayı yaptı: