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    Kasımpaşalı Fode Koita kadro dışı bırakıldı

    Adı bir süredir Beşiktaş ile anılan Fode Koita, ücretine zam isteyince kadro dışı bırakıldı.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2020 - 13:06
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    Kasımpaşalı Fode Koita kadro dışı bırakıldı

    Dün Rizespor'u 2-0 yenen Kasımpaşa'da, Fode Koita krizi yaşanıyor.

    Adı uzun süredir Beşiktaş ile anılan Gineli futbolcunun, maaşına zam yapılmasını istediği için kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.

    GOHOU'YU ELEŞTİRDİ

    Yıllık 500 bin euro kazanan 29 yaşındaki futbolcunun, 1.3 milyon euro maaş alan Gohou'nun performansını eleştirdiği için yönetim tarafından cezalandırdığı ortaya çıktı.

    Kasımpaşalı Fode Koita kadro dışı bırakıldı #1

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