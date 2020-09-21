Kasımpaşalı Fode Koita kadro dışı bırakıldı

Adı bir süredir Beşiktaş ile anılan Fode Koita, ücretine zam isteyince kadro dışı bırakıldı.

Dün Rizespor'u 2-0 yenen Kasımpaşa'da, Fode Koita krizi yaşanıyor.

Adı uzun süredir Beşiktaş ile anılan Gineli futbolcunun, maaşına zam yapılmasını istediği için kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.

GOHOU'YU ELEŞTİRDİ

Yıllık 500 bin euro kazanan 29 yaşındaki futbolcunun, 1.3 milyon euro maaş alan Gohou'nun performansını eleştirdiği için yönetim tarafından cezalandırdığı ortaya çıktı.