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- Kasımpaşalı Fode Koita kadro dışı bırakıldı
Kasımpaşalı Fode Koita kadro dışı bırakıldı
Adı bir süredir Beşiktaş ile anılan Fode Koita, ücretine zam isteyince kadro dışı bırakıldı.
- Haber Merkezi
- 21.09.2020 - 13:06
Dün Rizespor'u 2-0 yenen Kasımpaşa'da, Fode Koita krizi yaşanıyor.
Adı uzun süredir Beşiktaş ile anılan Gineli futbolcunun, maaşına zam yapılmasını istediği için kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.
GOHOU'YU ELEŞTİRDİ
Yıllık 500 bin euro kazanan 29 yaşındaki futbolcunun, 1.3 milyon euro maaş alan Gohou'nun performansını eleştirdiği için yönetim tarafından cezalandırdığı ortaya çıktı.