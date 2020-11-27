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- Kasımpaşa'nın CEO’su Serkan Reçber istifa etti
Kasımpaşa'nın CEO’su Serkan Reçber istifa etti
Kasımpaşa'nın CEO’su Serkan Reçber görevinden istifa etti. Reçber, Twitter'dan yaptığı açıklamada çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.
- Haber Merkezi
- 27.11.2020 - 11:17
TRT Spor'da uzun yıllar yorumculuk yaptıktan sonra Beşiktaş futbol planlama-geliştirme, altyapı ve scouting departmanının başına getirilen Serkan Reçber, kısa süre sonra görevi bırakmıştı.
Daha sonra Kasımpaşa'da CEO'luk yapan Serkan Reçber'ın Paşa macerası da kısa sürdü.
Twitter'dan bir açıklama yapan futbol adamı, istifa ettiğini duyurdu.
"ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDERİM"
Reçber yaptığı açıklamada, "Gördüğüm lüzum üzerine Kasımpaşa SK CEO’luk görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Futbolcu ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, Kasımpaşa SK kulübüne başarılar dilerim." dedi.