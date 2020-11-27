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Kasımpaşa'nın CEO’su Serkan Reçber istifa etti

Kasımpaşa'nın CEO’su Serkan Reçber istifa etti

Kasımpaşa'nın CEO’su Serkan Reçber görevinden istifa etti. Reçber, Twitter'dan yaptığı açıklamada çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.