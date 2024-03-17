Kasımpaşa'nın gördüğü kırmızı kart doğru mu? Kural ne diyor Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 4-3 yendiği maçın ikinci yarısında verilen karar tartışma yarattı. Hakem Atilla Karaoğlan'ın Kasımpaşalı Winck'e Zaha'ya ceza sahası içerisinde yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kart göstermesi çok konuşuldu.

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Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 4-3 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Dries Mertens, 48 ile 83. dakikada Mauro Icardi ve 90. dakikada Carlos Vinicius kaydetti.

Kasımpaşa'nın golleri 34. dakikada Mauro Icardi kendi kalesine, 57. dakikada Aytaç Kara ve 77. dakikada Nuno da Costa'dan geldi.

Zaha yerde kaldı, kırmızı çıktı

Maçın 79. dakikasında yaşanan pozisyon ise sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı.

Wilfried Zaha ceza sahasında Winck'in müdahelesiyle yerde kalınca hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

Zaha'ya yaptığı faulün ardından penaltıya sebebiyet veren Winck, direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

Icardi, penaltıyı kaçırdı

81. dakikada Galatasaray'da Icardi sağ ayağıyla kullandığı penaltıda topu kalecinin sağına göndermek istedi. Gianniotis sağına uçarak topu iki hamlede kontrol edip penaltıda gole izin vermedi.

Kırmızı kart kararı tartışıldı

Pozisyonla ilgili sosyal medyada kural hatası yapıldığı öne sürüldü.

Bazı futbolseverler hakem Atilla Karaoğlan'ın yanlış karar verdiğini savunarak Winck'e sarı kart çıkması gerektiğini belirtti.

Gösterilen bu tepkiler sonrasında ise kuralın nasıl uygulanması gerektiği gündem oldu.

Kural ne diyor?

Ceza alanı içinde yapılan bariz gol şansını engelleyen faullerde (oyuncu topa müdahale etme niyetindeyse) penaltı ve sarı kart uygulanacak.

Önceden bu ihlalin cezası penaltı ve kırmızı karttı.

Ancak bu kuralın istisnası da var.

Ceza alanı içinde futbolcu topa müdahale etmek istemeyip rakibini çeker ya da iterse eski kural devreye girerek penaltı kararının yanı sıra oyuncuya kırmızı kart gösterilecek.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)