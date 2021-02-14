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    Kasımpaşa'nın penaltı beklediği pozisyon

    Kasımpaşa'nın penaltı beklediği pozisyon

    Galatasaray Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Konuk ekip, 55. dakikada Varga'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı beklese de hakem Erkan Özdamar pozisyonu devam ettirdi.
    • Haber Merkezi
    • 14.02.2021 - 18:18
    • Güncelleme : 14.02.2021 - 18:28
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    Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 89. dakikada attığı penaltı golüyle 2-1 yendiği karşılaşmada konuk takımın verilmeyen penaltısı da büyük tartışma konusu oldu.

    TARTIŞILAN HAKEM KARARI

    Mücadelenin 55. dakikasında Varga, Kerem Aktürkoğlu ile girdiği ikili mücadelenin ardından maçın hakemi Erkan Özdamar'dan penaltı bekledi.

    Pozisyona birkaç metre uzaklıkta olan Özdamar oyunu devam ettirirken VAR'dan da herhangi bir uyarı gelmedi.

    Bu pozisyonun ardından rakip takım taraftarları Kasımpaşa'nın penaltısının verilmediği görüşünde birleşti.

    Kasımpaşa nın penaltı beklediği pozisyon #1

    Kasımpaşa nın penaltı beklediği pozisyon #2

    Kasımpaşa nın penaltı beklediği pozisyon #3

    (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

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