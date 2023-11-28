Kasımpaşa'nın yeni hocası belli oldu! Eski teknik direktör göreve geldi

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Süper Lig'de teknik direktör değişikliğinde başı çeken takımlardan olan Kasımpaşa, dün yapılan açıklamayla 3. kez göreve gelen Kemal Özdeş'in takımdan ayrıldığını duyurmuştu.
2. Sami Uğurlu dönemi
İstanbul ekibi, Kemal Özdeş'ten boşalan teknik direktörlük görevine eski hocaları Sami Uğurlu'nun getirildiğini açıkladı.
Uğurlu, Ağustos 2022 yılında takımdan ayrılmıştı.
Son yıllarda hep aynı hocalarla çalışıldı
Mavi-beyazlıların son dönemde eski hocalara sürekli bir dönüş yapması sosyal medyanın da gündemine oturdu.
Kemal Özdeş, Fuat Çapa, Şenol Can, ve Sami Uğurlu birden fazla kez Kasımpaşa'yı çalıştıran hocalar arasında yer aldı.
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