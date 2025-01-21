Süper Lig'de 20 hafta sonunda topladığı 22 puanla 12. sırada bulunan Kasımpaşa'da yeni bir dönem başladı.

Hakan Keleş yönetimindeki Kasımpaşa'nın yeni sportif direktörü, Mustafa Aztopal oldu.

"KULÜBÜMÜZE HOŞ GELDİN DİYOR, BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Lacivert-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Kulübümüzde Sportif Direktörlük görevine Mustafa Aztopal getirilmiştir. 2012-2015 yılları arasında Kulübümüzde İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapan Mustafa Aztopal, daha sonra yurt içinde ve yurt dışında çeşitli kulüplerde yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Son olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nda Sportif İşlerden Sorumlu Genel Sekreter olarak görev yapan Aztopal'a kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.