Kasımpaşa'ya da yenilmeyen Fenerbahçe, rekor kırdı Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı mağlup ederek Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 32 maça çıkardı. Sarı-lacivertliler, böylelikle Süper Lig'deki kulüp rekorunu kırdı.

Haber Merkezi

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk oldu.

Sarı-lacivertliler, Allan Saint-Maximin ve Dusan Tadic'in golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

FENERBAHÇE, LİDERLİĞE DEVAM ETTİ

Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanırken, 1'inde ise berabere kaldı.

Jose Mourinho'nun öğrencileri ligde puanını 13 yaparken, maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

REKOR KIRILDI

Geçtiğimiz sezonu 27 maçlık yenilmezlik serisiyle tamamlayan Fenerbahçe, bugünkü müsabakayla seriyi 32 maça çıkardı.

Mourinho'nun ekibi böylelikle Süper Lig'de kulüp rekorunu kırdı.

Sarı-lacivertliler, bu süreçte 25 galibiyet elde ederken, 7 kez de berabere kaldı.