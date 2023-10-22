Kasımpaşa'ya Sivasspor deplasmanında tek gol yetti!

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Süper Lig 9. hafta mücadelesinde Servet Çetin yönetimindeki Sivasspor ile Kemal Özdeş'in ekibi Kasımpaşa karşı karşıya geldi.
Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçı konuk ekip Kasımpaşa 1-0'lık kazandı. İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golü 53. dakikada Iron Gomis kaydetti.
Kasımpaşa bu sonuçla ligde 4. galibiyetini aldı. 3 de beraberliği bulunan İstanbul ekibi 15 puan topladı. Sivasspor ise 10 puanda kaldı.
Kasımpaşa moral buldu
Sivasspor ligde 3 maç sonra mağlup oldu. Kasımpaşa ise Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası moral buldu.
Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak. Sivasspor ise Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.
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