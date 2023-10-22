Kasımpaşa'ya Sivasspor deplasmanında tek gol yetti! Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Sivasspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

ensonhaber.com

Süper Lig 9. hafta mücadelesinde Servet Çetin yönetimindeki Sivasspor ile Kemal Özdeş'in ekibi Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçı konuk ekip Kasımpaşa 1-0'lık kazandı. İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golü 53. dakikada Iron Gomis kaydetti.

Kasımpaşa bu sonuçla ligde 4. galibiyetini aldı. 3 de beraberliği bulunan İstanbul ekibi 15 puan topladı. Sivasspor ise 10 puanda kaldı.

Kasımpaşa moral buldu

Sivasspor ligde 3 maç sonra mağlup oldu. Kasımpaşa ise Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası moral buldu.

Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak. Sivasspor ise Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.