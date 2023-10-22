Kasımpaşa’yı Sivas’ta yalnızca 1 taraftar destekledi

İHA
Süper Lig'in 9. haftasında Servet Çetin yönetimindeki Sivasspor ile Kemal Özdeş'in takımı Kasımpaşa karşı karşıya geldi.
Maçta ise dikkat çeken bir olay yaşandı.
Kasımpaşa deplasman tribününde, takımını desteklemek üzere yalnızca 1 kişi yer aldı.
Takımını tek başına destekledi
Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk takım taraftarları için ayrılan bölümde tek başına maçı izleyen taraftar, takımına kendi tezahüratlarıyla destek verdi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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