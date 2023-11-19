İHA

Kastamonu’da 1. Amatör Kümede mücadele eden Taşköprüspor, deplasmanda İhsangazispor ile karşılaştı. Maça dakikalar kala itirazda bulunan Taşköprüspor, kale direklerinin ölçülmesini istedi.

Yaklaşık 23 yıldır maç oynanan İhsangazi Stadı'nın maç oynamak için gerekli şartları taşımadığını ileri süren Taşköprüspor’un itirazı değerlendirildi.

İtiraz sonrasında sahaya getirilen metre ile kale direkleri ve stat ölçüldü. Yapılan ölçümler sonrasında Taşköprüspor’un maçı oynamayı kabul etmemesi üzerine hakemlerin ortak kararıyla maç ileri bir tarihe ertelendi.

"23 yıldır aynı sahada maç oynanıyor, şimdiye kadar bir sıkıntı olmadı"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İhsangazispor Kulüp Başkanı Burhan Tutar, şunları dedi:

Taşköprüspor ile maçımız vardı. Rakip takımın yöneticilerinin ve hocasının maçı iptal etme sebepleri oldu. Kalenin boyutlarının aynı olmadığının sonucuna vardılar. Bu kale boyutları 23 yıldır burada aynı, hiç değişmedi. Şimdiye kadar hiçbir şey olmadı da bugün neden böyle bir maçın iptal edilmesine gidildi, merak ediyorum. Artık bu gösterilen eksiklikleri bizler tamamlayacağımızı söyledik ve kendilerinden 15 gün süre istedik. Ona rağmen kabul etmediler. Buraya bu kadar insan gelmiş, devletimizin polisi, askeri önlem almış, sağlık görevlilerimiz gelmiş, taraftarımız gelmiş. Bu maç sırf bir kişinin egosu yüzünden iptal edildi.