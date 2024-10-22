Kastamonuspor Kulüp Başkanı Cengiz Aygün, pazar günü Gazi Stadyumu'nda oynanan Sarıyer karşılaşmasının ardından gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı.

"BİZ SADECE KENDİMİZE DEĞİL, RAKİP TAKIMLARA DA ADALET İSTİYORUZ"

Kastamonuspor İsmail Dikmenli Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Aygün, futbolda adalet istediklerini belirterek, şunları dedi:

Yönetim kurulu toplantımızı yaptık. Akabinde TFF'yi bilgilendirmek ve bu konuda bazı kararların alınmasını sağlamak adına Kastamonuspor olarak federasyona bir yazı yazıp yollama kararı aldık. Bu yazı ile son dönemlerdeki hakem hatalarını gündeme getirmek ve ivedilikle çözüm bulunmasını istiyoruz. Bu konuya biz belki Kastamonuspor olarak öncülük ederiz. Çünkü sadece biz değil, tüm ikinci lig takımları zarar görüyor. Canımız yanıyor. Biz sadece kendimize değil, rakip takımlara da adalet istiyoruz.

"2. LİG'E DE EN KISA SÜREDE VAR UYGULAMASINI İSTİYORUZ"

2. Lig'de VAR (Video Yardımcı Hakem) sisteminin hayata geçirilmesi gerektiğini kaydeden Aygün, şu şekilde konuştu:

VAR uygulaması sayesinde 1. Lig ve Süper Lig'de hakem hataları çok az. Sarıyer maçında bizim çok itirazlarımız var, rakip takımın da itirazları var. Eğer bizim haklarımız yendiyse bizim haklarımız zayi oldu. Eğer onların hakları yendi ise onların hakları zayi oldu. Burada mesele Kastamonuspor değil. Bütün takımlarımızın hakları korunmalı. Hiçbir takımımızın hakları zayi olmamalı. Belki biz yanlış görüyoruz. Biz tribünden bakıyoruz. Belki hakemi haksız yere suçluyoruz. Herkes için VAR uygulaması iyi olacaktır. Merkez hakem kurulunun da önemli maçlara daha deneyimli hakemleri göndermesi gerekir. Bizim dünkü çıkışımız sadece kendi adımıza değildi, tüm takımlarımız adınaydı.