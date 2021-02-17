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    Kavga eden Pique ve Griezmann birbirlerine küfretti

    Kavga eden Pique ve Griezmann birbirlerine küfretti

    Barcelona'da Pique ile Griezmann'ın PSG maçında birbirlerine küfür etmesi kameralara yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2021 - 15:06
    • Güncelleme : 17.02.2021 - 15:35
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    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona sahasında konuk ettiği Paris Saint Germain karşısında 4-1 mağlup oldu.

    İspanyol ekibinde Gerard Pique ile Antonie Griezmann arasında yaşanan tartışma ise kameralara yansıdı. Canlı yayın sırasında iki futbolcunun birbirlerine küfürler savurduğu duyuldu.

    Kavga eden Pique ve Griezmann birbirlerine küfretti #1

    PIQUE İLE GRIEZMANN BİRBİRİNE GİRDİ

    Karşılaşmanın 38. dakikasında PSG ataklarının ardından Pique, takım arkadaşlarına kızdı.

    İspanyol futbolcu, "Haydi artık uzun süre topa sahip olalım. Haydı a... k..." diye bağırdı. Griezmann'a öfkelenen tecrübeli futbolcu takım arkadaşına, "Lanet olası mal." dedi.

    Kavga eden Pique ve Griezmann birbirlerine küfretti #2

    KÜFÜRLEŞMELER KAMERADAN DUYULDU

    Griezmann da Pique'nin sözlerine öfkelenerek, "Bağırmayı kes artık!" karşılığını verince Pique daha da sinirlenerek "Lanet olsun." dedi.

    Griezmann da deneyimli futbolcuya " S... g..." karşılığını verince Pique, "Sen s... g.... Acı çekiyoruz ve bu 5 dakikadır böyle." dedi. Griezmann: "Bağırma! Ben de koşuyorum. Biz de acı çekiyoruz." cevabını verdi.

    O sırada korner kullanıldığı için araya girmeye çalışan Lenglet de iki futbolcuyu sakinleştiremedi.

    Daha da öfkelenen Pique, "O... ç... deli gibi koşuyoruz." diyerek Griezmann'ı hedef almaya devam etti. Griezmann tecrübeli stopere "Biz de koşuyoruz." diyerek karşılık verebildi.

    Katalan kulübünün iki futbolcuya nasıl bir yaptırım uygulayacağı ise merak konusu oldu.

    Kavga eden Pique ve Griezmann birbirlerine küfretti #3

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