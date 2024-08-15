Kayseri Stadyumu'nda çim serim işlemi sona erdi Kayserispor'un maçlarını oynadığı Kayseri Stadyumu'na 7 bin 848 metrekare çim serilerek temel çalışmaları tamamlandı.

DHA

Süper Lig'in 2'nci haftasında 17 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te kendi evinde Sivasspor'u konuk edecek olan Kayserispor'un maçlarını oynadığı Kayseri Stadyumu'nda zeminde ve çim serisi çalışmaları yapıldı.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

Saha sıyırma işlemleri ile başlanan değiştirmede, mevcut kotun 25 santimetre altına inildi.

Ayrıca temiz kum çekim işlemi, saha seviyesi 10 santimetre düşürülen ve lazer tesviye makinesi ile beşik çatı formatına taşınan sahada çim serisi yapıldı.

Stadyumda yapılan çim serimi çalışmaları, toplam 7 bin 848 metrekare çim serisi yapılırken, çimlerin kök salması için 1 hafta boyunca dinlendirilerek gözlemlenmesinin ardından HYBRIT sistem alanlarına geçilecek.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)