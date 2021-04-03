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Kayseri ve Göztepe 1 puanı paylaştı
Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor ile Göztepe'nin mücadelesinde kazanan çıkmadı. Ancak iki takım da iki hafta sonra puanla tanıştı.
- Haber Merkezi
- 03.04.2021 - 15:35
Süper Lig'de 31. hafta maçında Kayserispor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 berabere bitti.
Kayserispor'un golü 26. dakikada İlhan Parlak'tan geldi. Göztepe'nin golünü 48. dakikada Adis Jahovic kaydetti.
Ligde iki maç sonra puan alan Kayserspor, 32 puana ulaştı. Göztepe de iki hafta sonra puan alarak 40 puana ulaştı.
Süper Lig'de gelecek hafta Kayserispor, Trabzonspor'a konuk olacak. Göztepe, Rizespor'u ağırlayacak.