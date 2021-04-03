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Kayseri ve Göztepe 1 puanı paylaştı

Kayseri ve Göztepe 1 puanı paylaştı

Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor ile Göztepe'nin mücadelesinde kazanan çıkmadı. Ancak iki takım da iki hafta sonra puanla tanıştı.