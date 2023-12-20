Kayseri'de Fenerbahçe lehine penaltı kararı!

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Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanına konuk oldu. Kayseri Stadyumu'ndaki maçı Fenerbahçe, 4-3'lük skorla kazandı.
Bu maçın ikinci yarısında konuk ekip sarı-lacivertliler, bir penaltı kazandı.
Mücadelenin 73. dakikasında soldan kullanılan köşe vuruşunu Alexander Djiku kafayla içeri doldurdu.
Gökhan Sazdağı topu uzaklaştırdı. Fenerbahçeli futbolcular Gökhan'ın elle müdahale ettiği itirazında bulundu.
Penaltı kararı çıktı, Batshuayi golü buldu
VAR'ın uyarısıyla monitörde pozisyonu izleyen Zorbay Küçük, beyaz notayı gösterdi. Topun başına geçen Batshuayi, 79. dakikada takımını 4-3 öne geçirdi.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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