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Kayserispor 10 maçtır Fenerbahçe'yi yenemiyor

Kayserispor 10 maçtır Fenerbahçe'yi yenemiyor Kayserispor, Fenerbahçe ile oynadığı son 10 maçta 1 kez berabere kalırken 9 kez de mağlup oldu.