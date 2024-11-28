Kayserispor, 11 maçtır sahasında galip gelemiyor

İHA

Sahasında son olarak geçen sezonun 27. haftasında Ankaragücü'nü 3-2 yenen Kayserispor, sonrasında oynadığı 11 maçta da galibiyet yüzü göremedi.

Kayseri'de oynadığı 11 müsabakada 6 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, 5 maçta da mağlup oldu.

Kayserispor, kazanamadığı 11 iç saha maçında rakiplerine 13 gol atarken, kalesinde ise 24 gol gördü.

11 MAÇTA 5 YENİLGİ ALDILAR

Kayserispor evinde Hatayspor, Karagümrük, Konyaspor, Eyüpspor, Gaziantep FK ve Adana Demirspor maçlarından beraberlik ile ayrılırken Kasımpaşa, Trabzonspor, Sivasspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarını da kaybetti.

KAYSERİSPOR'UN SON 11 İÇ SAHA MAÇI

2023 - 2024 sezonu

29. hafta Kayserispor - Hatayspor: 1-1

31. hafta Kayserispor - Kasımpaşa: 0-2

33. hafta Kayserispor - Trabzonspor: 1-2

35. hafta Kayserispor - Karagümrük: 2-2

37. hafta Kayserispor - Konyaspor: 2-2

2024 - 2025 sezonu

2. hafta Kayserispor - Sivasspor: 1-2

4. hafta Kayserispor - Eyüpspor: 2-2

7. hafta Kayserispor - Beşiktaş: 0-3

9. hafta Kayserispor - Gaziantep: 2-2

11. hafta Kayserispor - Adana Demirspor: 0-0

13. hafta Kayserispor - Fenerbahçe: 2-6