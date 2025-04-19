Kayserispor, 5 sezondur Fenerbahçe'yi deplasmanda yenemiyor
İHA

Süper Lig'in 32. haftasında yarın saat 19.00'da deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Kayserispor, birbirinden önemli eksikleri bulunmasına rağmen rakibinden puan veya puanlar almak istiyor.

Kayserispor, güçlü rakibini İstanbul'da son olarak 5 sezon önce mağlup etti.

KAYSERİSPOR, SON 5 MAÇI KAZANAMADI

2018-2019 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan Kayserispor, sonrasında deplasmanda oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

Sarı-kırmızılılar, geçen sezon İstanbul'daki maçı 3-0, bu sezon ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan mücadeleyi 6-2'lik skorla kaybetti.

SON 5 SEZONDA ALINAN SONUÇLAR

2019-2020 Fenerbahçe-Kayserispor: 2-1

2020-2021 Fenerbahçe-Kayserispor: 3-0

2021-2022 Fenerbahçe-Kayserispor: 2-2

2022-2023 Fenerbahçe-Kayserispor: 2-0

2023-2024 Fenerbahçe-Kayserispor: 3-0

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor