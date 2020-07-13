Kayserispor, 9 kişi kaldığı maçtan 1 puanı aldı

Süper Lig'in 32. haftasında kümede kalma mücadelesindeki Kayserispor, 1-0 geriye düştüğü ve 9 kişi kaldığı maçta Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 32. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Kayserispor - Gaziantep FK mücadelesi 1-1 sona erdi.

Gaziantep FK'ya üstünlüğü getiren gol, 62. dakikada Alexandru Maxim'den geldi. Kayserispor'un yıldızı Mensah, 73. dakikada, defans oyuncusu Diego ise 87. dakikada kırmızı kart gördü ve ev sahibi ekip maçı 9 kişi tamamladı. Mücadele 1-0 bitecek derken, Kayserispor'da Kravets 90+2. dakikada sahneye çıktı ve takımına 1 puanı getirdi.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK, puanını 42 yaptı ve 8. sırada yer aldı. Son 5 maçta 10 puan toplayan Kayserispor ise 32 puanla 16. basamakta kaldı.

Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacakken, Gaziantep FK ise evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.