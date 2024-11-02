Kayserispor - Adana Demirspor maçında gol sesi çıkmadı

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Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Sinan Kaloğlu yönetimindeki Kayserispor ile Serkan Damla'nın çalıştırdığı Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Kayseri Stadyumu'nda oynanan müsabakada her iki takım da pozisyonlara girmesine rağmen golü bulamadı ve maç golsüz eşitlikle sona erdi.

ADANA DEMİRSPOR, GALİBİYETLE TANIŞAMADI

Bu sonuçla birlikte Kayserispor 9 puana ulaşırken, Adana Demirspor ligde henüz galibiyet alamadı ve 2 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki maç haftasında Kayserispor deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşırken, Adana Demirspor sahasında Eyüpspor ile mücadele edecek.