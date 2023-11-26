Kayserispor - Adana Demirspor maçında kazanan çıkmadı Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor, sahasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.

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Süper Lig'de heyecan milli aranın sona ermesiyle birlikte devam etti. Ligin 13. hafta mücadelesinde Recep Uçar'ın çalıştırdığı Kayserispor ile Patrick Kluivert yönetimindeki Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Kayseri'de oynanan ve karşılıklı gollere sahne olan maçta kazanan çıkmadı. Müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Puanlar paylaşıldı

Adana Demirspor 45+2. dakikada Yusuf Erdoğan'ın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

Kayserispor 73. dakikada Aylton Boa Morte'nin golüyle skora dengeyi getirdi: 1-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

İki takım da 23 puanda

Alınan bu sonuçla birlikte iki takım da Süper Lig'deki puanını 23'e çıkardı.

Adana Demirspor ligde gelecek hafta evinde Samsunspor'u ağırlayacak. Kayserispor ise deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.