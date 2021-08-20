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Kayserispor, Adana Demirspor'la 1-1 berabere kaldı
Süper Lig'in 2. haftasındaki Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor karşılaşması 1-1 berabere bitti.
- AA
- 20.08.2021 - 23:51
Süper Lig'in 2. haftasında Yukatel Kayserispor, Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
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62. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahasında topu kontrol eden Balotelli'nin pasında, Akintola uygun pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1
83. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda rakiplerinin arasından iyi yükselen Uğur Demirok'un kafa şutunda top kale direğinin üzerinden auta çıktı.
87. dakikada sağ çaprazdan topla buluşan Balotelli'nin sert şutunda Lung soluna giden topu son anda uzaklaştırmayı başardı.
Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.