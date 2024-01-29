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Kayserispor - Antalyaspor maçında kazanan çıkmadı

Kayserispor - Antalyaspor maçında kazanan çıkmadı Kayserispor, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Alınan bu skorla birlikte Burak Yılmaz ile Sergen Yalçın arasında oynanan ilk düelloda kazanan çıkmadı.