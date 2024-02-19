Burak Yılmaz siftah yaptı! Kayserispor, Başakşehir deplasmanında kazandı Kayserispor, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Başakşehir'i 3-2'lik skorla mağlup etti. İstanbul ekibi, maçın son dakikasında penaltı vuruşundan yararlanamadı. Bu sonuçla Burak Yılmaz, Kayserispor'la 4. maçında ilk galibiyetini aldı.

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Süper Lig'de 26. haftanın kapanış mücadelesinde Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir ile Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Kayserispor karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan kritik müsabakada kazanan 3-2'lik skorla konuk ekip Kayserispor oldu.

Başakşehir penaltı kaçırdı, Kayseri üç puanı aldı

Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri; 9. dakikada Duckens Nazon, 15. dakikada Ali Karimi ve 84. dakikada Aylton Boa Morte attı.

Başakşehir'in golleri 58. dakikada Deniz Türüç ve 90. dakikada Hamza Güreler'den geldi.

Başakşehir'de Krzysztof Piatek 90+12. dakikada penaltı kaçırdı.

Burak Yılmaz, ilk galibiyetini aldı

Kayserispor, bu galibiyetle Burak Yılmaz'la ligde çıktığı dördüncü maçında ilk galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılı ekipleri 10 maç sonra ise ilk üç puanını almayı başardı.

Bu sonuçla birlikte Kayserispor, 32 puana yükseldi. Başakşehir, 33 puanda kaldı.

Kayserispor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak. Başakşehir ise Gaziantep FK deplasmanına gidecek.