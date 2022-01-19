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    Kayserispor-Başakşehir maçının saati değişti

    Kayserispor - Başakşehir maçının olumsuz hava koşulları nedeniyle saati değişti.
    • Haber Merkezi
    • 19.01.2022 - 13:56
    • Güncelleme : 19.01.2022 - 14:21
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    Kayserispor-Başakşehir maçının saati değişti

    Başakşehir yaptığı resmi açıklamayla bugün Kayserispor'la oynanacak maçın saatinin değiştiğini açıkladı.

    RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

    Açıklamada Süper Lig'de bugün oynanacak Kayserispor - Başakşehir maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle 17:00'dan 18:00'e alındığı belirtildi.

    Kayserispor-Başakşehir maçının saati değişti #1


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