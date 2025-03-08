Kayserispor, Başakşehir'e 3 attı

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Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Sergej Jakirovic'in çalıştırdığı Kayserispor ile Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir karşı karşıya geldi.

Kayseri Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-1'lik skorla ev sahibi takım Kayserispor oldu.

KAYSERİSPOR 3 GOLLE KAZANDI

Ev sahibi Kayserispor'un gollerini 44. dakikada Carlos Mane, 67. dakikada Stephane Bahoken ve 72. dakikada Miguel Cardoso kaydederken Başakşehir'in tek golü 89. dakikada Philippe Keny'den geldi.

JAKIROVIC 3. GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sonuçla birlikte Kayserispor, Sergej Jakirovic yönetiminde çıktığı 6 maçta 3. galibiyet sevincini yaşadı.

Başakşehir ise ligde çıktığı son üç maçta 2. yenilgisini aldı.

BAŞAKŞEHİR, TRABZONSPOR'U KONUK EDECEK

Kayserispor, bu galibiyetle birlikte puanını 27'ye yükseltti ve 16. sırada yer aldı. Başakşehir ise 36 puanla 7. sırada yer alıyor.

Sarı-kırmızılılar, gelecek hafta Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak, konuk ekip Başakşehir ise Trabzonspor'u ağırlayacak.