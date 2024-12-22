Haber Merkezi
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un başkanı Ali Çamlı, Galatasaray'a 5-1 yenildikleri maçın ardından istifa kararı aldı.
Maçın ardından konuşan Ali Çamlı, taraftarların çağrısı üzerine istifa ettiğini duyurdu.
"İSTİFA EDİYORUM"
Ali Çamlı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
İstifa ediyorum! O istifa diye bağıranlar gelsin yönetsinler takımı.
"BİZE KÜFREDENLERİ ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"
Ayrıca Ali Çamlı şunları dedi:
Bizlere 'yönetim istifa' diyenler rahat etsin, istifa ettim. Benim için bu defter kapanmıştır. Yaptıklarımdan pişman değilim. Şehrime aşık bir insanım. Bize küfredenleri Allah'a havale ediyorum, Allahları varsa.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış