Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un başkanı Ali Çamlı, Galatasaray'a 5-1 yenildikleri maçın ardından istifa kararı aldı.

Maçın ardından konuşan Ali Çamlı, taraftarların çağrısı üzerine istifa ettiğini duyurdu.

"İSTİFA EDİYORUM"

Ali Çamlı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İstifa ediyorum! O istifa diye bağıranlar gelsin yönetsinler takımı.

"BİZE KÜFREDENLERİ ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Ayrıca Ali Çamlı şunları dedi:

Bizlere 'yönetim istifa' diyenler rahat etsin, istifa ettim. Benim için bu defter kapanmıştır. Yaptıklarımdan pişman değilim. Şehrime aşık bir insanım. Bize küfredenleri Allah'a havale ediyorum, Allahları varsa.