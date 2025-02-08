Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: Çok değerli bir 3 puan oldu

İHA

Kayserispor, Süper Lig’in 23. Haftasında sahasında karşılaştığı Konyaspor’u 3-2 mağlup etti.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Açıkalın, şu ifadeleri kullandı:

Geçen hafta Trabzonspor maçı sonrasında da aynı şeyi söylemiştim. Kazanmış bir takım edası vardı. Bugün de bunu taçlandırdık. Çok mutluyuz. Uzun süre sonra gelen bir galibiyet. Özellikle seyircilerimizi bunu tattırdığımız için mutluyuz.

"ÇOK DEĞERLİ BİR 3 PUAN OLDU"

"Çok değerli bir 3 puan oldu" diyen Açıkalın sözlerini şöyle tamamladı: