Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: Kötü bir oyun oynamadık

Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor evinde mücadele ettiği Samsunspor'a 1-0 mağlup oldu.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, maçın ardından basın memnsuplarına açıklamalarda bulundu.

"SAMSUNSPOR'U KUTLUYORUZ"

Maça mutlak 3 puan parolasıyla çıktıklarını kaydeden Açıkalın, şu ifadeleri kullandı:

Öncelikle Samsunspor'u kutluyoruz, 3 puan aldılar. Bizim de çok önem verdiğimiz bir karşılaşmaydı. Mutlak 3 puan parolası ile çıktık. Şanssız bir gol yedik. Daha sonra toparlamaya çalıştık. Geçen hafta itibarıyla takımda birçok görüşmeler yaptım. Oyuncularımızla da görüştüm. Hepsinin ortak kanaati bir konsantrasyon eksikliği olduğunu düşünüyorlar. Bunun üzerinde yoğunlaşmak istiyorlar. Biz de onlara yardımcı olup, eksiklikleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Nitekim bunu yapıyoruz da. Kayserispor kötü bir oyun oynamadı. Oyuncularımızı istekli gördük. Bireysel hatalarımız oldu ve golü de öyle yedik. Şu anda yapacak bir şey yok. Bu hafta oynamayacağız, daha sonra Sivas'a gideceğiz. Aynı kararlılıkla çalışacağız. Gülenin biz olacağını umut ediyoruz. Bu umutla görevimize devam ediyoruz.