AA & Ensonhaber

Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, takımlarının ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu söyledi.

Açıkalın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör Sergej Jakirovic'in göreve gelmesinin takıma pozitif anlamda katkı sağladığını belirtti.

"HOCAMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Bu etkinin hem takımın oyununda hem de alınan sonuçlarda görüldüğünü vurgulayan Açıkalın, şunları dedi:

Hocamıza teşekkür ediyoruz. Ekip içinde güzel bir sinerji oluşturdu. Teknik ekibimiz de çok koordineli bir şekilde çalışıyor. Gece gündüz takımın daha iyi yerlere gelmesi için burada mesai harcıyorlar.

Nurettin Açıkalın, verdikleri emeklerin karşılığını sahada alabilmenin çok önemli olduğunu kaydetti.

"OYUNCULARIMA VE TEKNİK HEYETE GÜVENİYORUM"

Her yolda ufak tefek kazalar olabileceğini dile getiren Açıkalın, şu şekilde konuştu:

Kazanmayı hak ettiğimiz maçı bazen berabere tamamlıyoruz, bazen de kaybedebiliyoruz. Geçen hafta kaybettiğimiz Beşiktaş maçını da yol kazası olarak görüyoruz. Hem takımımdan hem de ortaya koydukları oyundan çok memnunum. Oyuncularıma ve teknik heyete güveniyorum.

"KAYSERİSPOR HER MAÇA KAZANMAK İÇİN ÇIKIYOR"

Nurettin Açıkalın, Süper Lig'de her maçlarına büyük önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

Kayserispor her maça kazanmak için çıkıyor. Son düdük çalana kadar sahadaki mücadelesini bırakmıyor. Bu hafta oynayacağımız Başakşehir maçının diğer maçlardan daha fazla önemli olduğunu düşünmüyorum. Olaya böyle bakıyoruz. Bundan sonra çıkacağımız her maçın final niteliğinde olduğunun farkındayız. Tüm maçlarımızı önemseyip ona göre çalışıyoruz. Kayserispor bir şehir takımı. Bu takımların en büyük özelliği birlik beraberlik içerisinde olmalarıdır. Burası kimsenin malı değil. Kayserispor, camiası olan bir takım. Bu söylediklerimin doğruluk payını galibiyetten sonra şehirde biraz dolaşarak görebilirsiniz. İyi bir sonuç aldığımızdan sonra şehirde bir bayram havası oluyor. İnsanlar birbirine bakarken gözlerinin içi gülüyor. Bizim şehrimiz takımına sahip çıkıyor, çıkmaya da devam etmeli. Son haftalarda aldığımız başarılı sonuçların arkasında birlik ve beraberlik olduğunu söyleyebilirim.

"LİGDEN DÜŞME İHTİMALİMİZ YÜZDE SIFIR"

Kayserispor'un çıkışını sürdüreceğine inandığını belirten Açıkalın, şu ifadeleri kullandı: