Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: Önemli bir 3 puan aldık

AA & Ensonhaber

Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 1-0 yenen Kayserispor'un kulüp başkanı Nurettin Açıkalın, ligde kalmak adına önemli bir 3 puan kazandıklarını söyledi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Açıkalın, maçtan mutlu bir şekilde ayrıldıklarını ve güzel bir netice aldıklarını söyledi.

"ÖNEMLİ BİR 3 PUAN ALDIK"

Üç puanın önemli olduğunu vurgulayan Açıkalın, şunları dedi:

Artık 1 puanın bile çok değerli olduğu haftalara giriyoruz. O yüzden 10 kişiyle bu takım ruhunu sahaya yansıtan oyuncularımızın hepsine çok teşekkür ediyorum. Ligde kalmak adına önemli bir 3 puan aldık.

"DAHA ÖNÜMÜZDE MAÇLARIMIZ VAR"

Taraftara da desteklerinden dolayı teşekkür eden Açıkalın, şanslı bir takım olduklarını dile getirdi.

Bir gazetecinin ligde kalmayı garantileyip garantilemedikleri yönündeki sorusuna Açıkalın, şu şekilde konuştu: