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    Kayserispor, Bayram Bektaş ile anlaştı

    Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un, teknik direktör Bayram Bektaş ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2020 - 12:10
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    Kayserispor, Bayram Bektaş ile anlaştı

    Teknik direktör Prosinecki ile yolların ayrılmasının ardından hoca arayışlarına başlayan Kayserispor'da, görevi teslim alacak yeni isim belli oldu.

    Gelecek sezon Süper Lig'in 21 takıma çıkmasıyla yeniden Süper Lig'de mücadele edecek Kayserispor'un yeni teknik direktörü Bayram Bektaş oldu.

    İKİ YILLIK İMZALAYACAK

    Şenol Güneş'in yardımcılığından istifa eden ve ismi bazı Süper Lig takımlarıyla anılan Bektaş, Kayserispor ile iki yıllık sözleşme imzalayacak.

    Kayserispor, Bayram Bektaş ile anlaştı #1

    RESMİ AÇIKLAMA YAKIN

    Kulüp tarafı ve Bektaş kesin olarak anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

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