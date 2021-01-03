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Kayserispor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 16. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 03.01.2021 - 18:09
- Güncelleme : 03.01.2021 - 20:58
Sergen Yalçın'ın ekibi Kayserispor deplasmanında kazanarak Süper Lig'de haftayı lider tamamlamak istiyor.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda 3 Ocak Pazar günü oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.
İLK 11'LER
Kayserispor: Doğan, Aziz, Sapunaru, Kolovetsios, Lopes, Ackah, Campanharo, Lennon, Pedro Henrique, Kvrzic, Kanga
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Larin, Mensah, Atiba, N'Koudou, Güven Yalçın