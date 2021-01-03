Kayserispor-Beşiktaş - CANLI SKOR

Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Maç sonucu: Kayserispor 0-2 Beşiktaş

90+6' Kayserispor 0-2 Beşiktaş (Hasic)

90' Gol... Kayserispor 0-1 Beşiktaş (N'Koudou)

86' Fırat Aydınus Beşiktaş lehine penaltı noktasını gösterdi.

78' N'Sakala'nın ceza alanına çevirdiği topu Aziz kafayla uzaklaştırdı.

72' Beşiktaş'ta Necip Uysal oyuna giriyor, Mensah kenara alındı.

68' Mensah'ın rakip yarı alanın ortalarından ceza alanına kullandığı serbest vuruşu savunma kafayla uzaklaştırdı.

59' Kayserispor yine Kanga ile hızlı geldi ancak savunma zamanında geri dönerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

48' Rosier sağ kanattan çizgiye indi, ceza alanına girer girmez içeriye çevirdi ancak savunma ayak koyarak tehlikeyi önledi.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Kayserispor 0-0 Beşiktaş

42' Kvrzic'in ceza alanına gönderdiği topu Welinton kafayla uzaklaştırdı.

34' Bu kez Larin bir hava topu sonrası sakatlık geçiriyor. Önemli bir şeyi yok, hakem atışıyla mücadele tekrar başladı.

27' Welinton, Ersin'e dengesiz bir pas attı. Ersin ceza alanında topu elle tutunca Fırat Aydınus endirekt vuruş kararı verdi. Ancak yardımcısının uyarısıyla Welinton'un pası diziyle verdiğine karar verip vuruşu iptal etti.

25' Beşiktaş sol kanattan N'Sakala ile geldi, içerideki Güven'i gördü ancak onun kontrolü iyi değil savunma yine tehlikeyi uzaklaştırdı.

20' N'Koudou sol kanattan ceza alanına girdi ancak Lopes'i geçerken yaptığı hareket faul olarak değerlendirildi.

19' Mensah topla birlikte kendi gitmek istedi ancak Sapunaru ile çarpıştı. İki oyuncu da bu pozisyonda hafif bir sakatlık geçirdi.

15' Beşiktaş yine tüm hatlarıyla rakip yarı alanda.

13' Mensah penaltıyı kaçırdı.

10' Beşiktaş penaltı kazandı.

1' Maç başladı.

İLK 11'LER

Kayserispor: Doğan, Aziz, Sapunaru, Kolovetsios, Lopes, Ackah, Campanharo, Lennon, Pedro Henrique, Kvrzic, Kanga

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Larin, Mensah, Atiba, N'Koudou, Güven Yalçın