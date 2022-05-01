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    Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Kayserispor deplasmanında mücadele edecek. Peki Yukatel Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
    • Haber Merkezi
    • 01.05.2022 - 11:07
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    Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda futbol heyecanı, 35. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

    Son 12 maçında 9 puan kaybeden Beşiktaş, 35. hafta maçında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

    Ligde 9. sırada yer alan siyah-beyazlılar, kupada elendiği rakibini devirerek hem yeni bir galibiyet serisinin ilk adımını atmak hem de Fenerbahçe derbisine moralli çıkmak istiyor.

    15. sırada yer alan Yukatel Kayserispor ise Kara Kartalı taraftarı önünde mağlup etmenin planlarını yapıyor.

    Futbolseverler ise Kayserispor - Beşiktaş maçının tarih ve saat bilgisini öğrenmek için araştırmalar yapıyor.

    Peki Yukatel Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kayserispor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri...

    Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Kayserispor - Beşiktaş maçı, 1 Mayıs 2022 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak ve Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak.

    Hakem Erkan Özdamar'ın yöneteceği müsabaka, BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, bu zorlu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

    Ligde geçen hafta Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup olan Beşiktaş; 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 yenilgiyle 51 puan elde etti.

    Yukatel Kayserispor ise 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 13 yenilgiyle 43 puan topladı.

    Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

    Muhtemel 11'ler

    Beşiktaş: Ersin, Welinton, Necip, Montero, Rıdvan, Rosier, Pjanic, Atiba, Ghezzal, Güven, Batshuayi

    Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Mert, Hosseini, Carole, Emrah, Attamah, Campanharo, Bertolacci, Thiam, Gavranovic


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