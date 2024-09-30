Kayserispor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri
Haber Merkezi

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'un konuğu olacak.

Kayserispor'un evinde saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a 4-0 yenilen siyah-beyazlı ekip Kayseri deplasmanında kazanarak moralini yükseltmeye çalışacak.

Ligde yenilgisi bulunmayan siyah-beyazlı ekip, oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan topladı.

ligde oynadığı son maçta İkas Eyüpspor'u son anda penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etti.

İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Arif, Carole, Kartal, Bourabia, Boa Morte, Cardoso, Mane, Nazon

Beşiktaş: Mert, Rashica, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Ndour, GEdson, Joao Mario, Rafa, Muçi, Immobile

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Ercan Ertan
Editör