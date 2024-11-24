Kayserispor, bu sezonun en farklı mağlubiyetini yaşadı

İHA
Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor; bu sezonun en farklı yenilgisini Fenerbahçe'den aldı.
Geride kalan 13 haftada 12 müsabakaya çıkan Kayserispor, 6-2'lik skor ile sezonun en ağır yenilgisini aldı.
KAYSERİSPOR, 4 FARKLA YENİLDİ
8 golün atıldığı müsabakada Fenerbahçe'ye 4 farkla boyun eğen sarı kırmızılılar, bu sezon sahasında Beşiktaş'a 3-0 ve Sivasspor'a 2-1 yenilmişti.
Deplasmanda Göztepe'ye 3-0 yenilen Kayserispor, kalesinde ilk defa 6 gol gördü.
Kayserispor, önümüzdeki hafta deplasmanda Rizespor'un konuğu olacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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