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    Kayserispor, Çağdaş Atan ile sözleşme uzatıyor

    Süper Lig'de Kayserispor'un başında yer alan ve topladığı puanlarla başarı yakalayan teknik direktör Çağdaş Atan, Kayserispor ile yola devam ediyor.
    • 03.01.2023 - 15:51
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    Kayserispor, Çağdaş Atan ile sözleşme uzatıyor

    Süper Lig takımlarından Kayserispor'un kulüp Basın Sözcüsü Samet Koç, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan teknik adam Çağdaş Atan ile 3 yıl daha anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

    Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atan'ın kendisini kanıtlayan bir teknik adam olduğunu ve Kayserispor'un başında 3 yıl daha devam edecek olmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.

    "Her iki tarafın da gönlünden geçen buydu"

    Çağdaş Atan ile yola devam etmek istediklerini belirten Koç, "Her iki tarafın da gönlünden geçen buydu. Kayserispor camiasına hayırlı olsun. Kayserispor'un başarısı için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Taraftarımız gönlünü ferah tutsun." ifadelerini kullandı.

    Kayserispor, Çağdaş Atan ile sözleşme uzatıyor #1

    Sözleşmesi 31 Mayıs'a kadar devam ediyor

    Samet Koç, genç çalıştırıcı ile bu hafta sözleşme imzalamayı düşündüklerini belirtti.

    Sezon başında göreve gelen 42 yaşındaki teknik adam ligde geride kalan 16 haftada topladığı 23 puanla 8. sırada yer alıyor. Çağdaş Atan'ın sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihine kadar devam ediyor.

    Kayserispor, Çağdaş Atan ile sözleşme uzatıyor #2


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