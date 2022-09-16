Kayserispor deplasmanda Hatayspor'u 4 golle geçti

Süper Lig'in 7.haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşan Kayserispor mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.

Süper Lig'de 7. hafta maçında Hatayspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 4-0'lık skorla konuk ekip Kayserispor oldu.

Kayserispor'dan 4 gollü galibiyet

Kayserispor'a deplasmanda galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Bernard Mensah (penaltı), 44. dakikada Miguel Cardoso, 87. dakikada Andrea Bertolacci ve 90. dakikada Mario Gavranovic (penaltı) kaydetti.

Hatay 10 kişi kaldı

Hatayspor'da Simon Falette 89. dakikada kırmızı kart gördü.

Kayserispor çıkışını sürdürdü

Çağdaş Atan yönetimindeki Kayserispor bu galibiyetin ardından puanını 12'ye yükseltti. Serkan Özbalta'nın başında olduğu Hatayspor henüz galibiyetle tanışamadı ve 1 puanla haftayı kapattı.

Süper Lig'de milli aranın ardından Hatayspor, Sivasspor'a konuk olacak. Kayserispor, Trabzonspor'u ağırlayacak.