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    Kayserispor deplasmanda Hatayspor'u 4 golle geçti

    Süper Lig'in 7.haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşan Kayserispor mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.
    • 16.09.2022 - 22:26
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    Kayserispor deplasmanda Hatayspor'u 4 golle geçti

    Süper Lig'de 7. hafta maçında Hatayspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 4-0'lık skorla konuk ekip Kayserispor oldu.

    Kayserispor'dan 4 gollü galibiyet

    Kayserispor'a deplasmanda galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Bernard Mensah (penaltı), 44. dakikada Miguel Cardoso, 87. dakikada Andrea Bertolacci ve 90. dakikada Mario Gavranovic (penaltı) kaydetti.

    Kayserispor deplasmanda Hatayspor u 4 golle geçti #1

    Hatay 10 kişi kaldı

    Hatayspor'da Simon Falette 89. dakikada kırmızı kart gördü.

    Kayserispor çıkışını sürdürdü

    Çağdaş Atan yönetimindeki Kayserispor bu galibiyetin ardından puanını 12'ye yükseltti. Serkan Özbalta'nın başında olduğu Hatayspor henüz galibiyetle tanışamadı ve 1 puanla haftayı kapattı.

    Süper Lig'de milli aranın ardından Hatayspor, Sivasspor'a konuk olacak. Kayserispor, Trabzonspor'u ağırlayacak.

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    Kayserispor deplasmanda Hatayspor u 4 golle geçti #3

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