Kayserispor, evinde Adana Demirspor'u rahat geçti

Süper Lig’in 30. haftasında Kayserispor, deplasmanda Adana Demirspor’u 2-0 mağlup etti.
Maçın 10. dakikasında sağ kanatta topla buluşan Ramazan Civelek, ceza sahasına yaptığı ortada Kartal Kayra Yılmaz’a pas verdi. Yılmaz, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1
23. dakikada, Kartal Kayra Yılmaz’ın sağ taraftan kullandığı kornerde, ceza sahasında yükselen Attamah’ın kafa vuruşu kaleci Vedat Karakuş’ta kaldı.
24. dakikada, defans arkasına sarkan Bourabia’nın pasında ceza sahasında topla buluşan Cardoso’nun şutunu kaleci Karakuş kornere çeldi.
İlk yarı, Kayserispor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARI
İkinci yarıya hızlı başlayan Adana Demirspor, 48. dakikada kaleci Vedat Karakuş’un uzun pasında sağ kanattan savunma arkasına sarkan Salih Kavrazlı’nın şutunu kaleci Bilal Bayazıt kurtardı. Pozisyonun devamında Alioui’nin pasında, Osman Kaynak’ın sol çaprazdan şutunu yine Bilal Bayazıt başarılı bir şekilde engelledi.
52. dakikada, Carole’ün pasında sol kanatta topu kontrol eden Cardozo’nun ceza sahasına çevirdiği ortada, Bahoken’in vuruşuyla meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2
53. dakikada, ceza yayında topu kontrol eden Bourabia’nın şutunda top direkten döndü.
Karşılaşma, Kayserispor’un 2-0’lık galibiyetiyle sona erdi.
Adana Demirspor: 0 - Kayserispor: 2
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Bilal Gölen, Mehmet Akıncık
Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Arda Okan Kurtulan, Burhan Ersoy (Dk. 83 Yusuf Buğra Demirkıran), Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, Osman Kaynak (Dk. 65 Ali Yavuz Kol), İzzet Çelik (Dk. 83 Bünyamin Balat), Maestro, Tayfun Aydoğan, Alioui (Dk. 65 Ozan Demirbağ), Salih Kavrazlı (Dk. 83 Aimbetov)
Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Attamah (Dk. 73 Ackah), Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 89 Mehmet Eray Özbek), Ramazan Civelek (Dk. 79 Mane), Bourabia (Dk. 79 Baran Ali Gezek), Cardoso, Bahoken (Dk. 73 Nazon)
Gol: Dk. 10 Kartal Kayra Yılmaz, Dk 52 Bahoken (Kayserispor)
Kırmızı kart: Dk. 90+3 Gökhan Sazdağı (Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk 45+1 İzzet Çelik, Dk. 77 Abdulsamet Burak, Dk. 78 Tolga Kalender (Adana Demirspor), Dk. 13 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 45+2 Attamah, Dk. 78 Ramazan Civelek (Kayserispor)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış