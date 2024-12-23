Kayserispor sahasında Galatasaray'a 3 sezon sonra kaybetti

İHA

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor sahasında Galatasaray'a 5-1'lik skorla mağlup oldu.

Kayserispor, daha önce sahasında oynadığı son 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik alırken bu kez mağlup oldu.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'a ilk kez mağlup olan Kayserispor, renktaşı ile oynadığı son 10 maçta ilk kez kalesinde 5 gol gördü.

KAYSERİ'DE OYNANAN SON 10 MAÇIN SONUCU

2015-2016 Kayserispor-Galatasaray 1-1

2016-2017 Kayserispor-Galatasaray 1-1

2017-2018 Kayserispor-Galatasaray 1-3

2018-2019 Kayserispor-Galatasaray 0-3

2019-2020 Kayserispor-Galatasaray 2-3

2020-2021 Kayserispor-Galatasaray 0-3

2021-2022 Kayserispor-Galatasaray 3-0

2022-2023 Kayserispor-Galatasaray 2-1

2023-2024 Kayserispor-Galatasaray 0-0

2024-2025 Kayserispor-Galatasaray 1-5