Kayserispor - Eyüpspor maçında kazanan çıkmadı Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor, 2-0 geriye düştüğü maçta sahasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.

Haber Merkezi

Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Burak Yılmaz yönetimindeki Kayserispor ile Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor karşı karşıya geldi.

Kayseri Stadyumu'nda oynanan ve büyük bir çekişmeye sahne olan müsabaka gol düellosuna sahne oldu.

Eyüpspor, ilk yarısını 2-0 önde kapattığı maçta Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.

EYÜPSPOR, İLK YARIYI ÖNDE BİTİRDİ

Eyüpspor, 21. dakikada Mame Thiam ve 36. dakikada Samu Saiz'ın attığı gollerle soyunma odasına 2-0 ile gitti.

İstanbul ekibinde ilk golü atan Thiam, eski takımı Kayserispor'a attığı gol sonrası sevinç yaşamadı.

KAYSERİSPOR GERİ DÖNDÜ

Kayserispor, 64. dakikada Arif Kocaman ile farkı bire indirdi. Ev sahibi ekip, 69. dakikada ise Duckens Nazon'un attığı golle 1 puanı almayı başardı ve maç 2-2 sona erdi.

Bu sonucun ardından Kayserispor 2, Eyüpspor 9 puana yükseldi.

İKİ TAKIMI DA ZORLU MAÇLAR BEKLİYOR

Ligin gelecek haftasında Kayserispor, Trabzonspor'a konuk olacak. Eyüpspor, ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş deplasmanına gidecek.