Kayserispor - Fenerbahçe - CANLI SKOR

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.

CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

54' Gol... Kayserispor 0-3 Fenerbahçe (İrfan Can Kahveci)

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Kayserispor 0-2 Fenerbahçe

45' Gol… Kayserispor 0-2 Fenerbahçe (Rossi)

42' Savunma arkasına atılan topta Mario Gavranovic Kim Min-Jae'den sıyrıldı ve Altay'ın üzerinden topu ağlara gönderdi ancak daha önce onun için ofsayt bayrağı havaya kalktı.

37' Emrah Başsan'ın kullandığı serbest vuruşu kaleci Altay çıkardı. Direğe çarpan top ceza sahası içine düştü. Savunmada Serdar Aziz son anda araya girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

32' Sağ kanatta Emrah Başsan, Novak'tan sıyrılıp ceza sahasına sert bir orta gönderdi ancak savunmada Kim Min-Jae araya girdi.

26' Sağ çaprazda topu alan Emrah Başsan sol ayağıyla ceza sahasına iyi ortaladı ancak Altay çıktı ve topu aldı.

16' Gol… Kayserispor 0-1 Fenerbahçe (Zajc)

11' Çıkarken kaptırılan topta Rossi'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan İrfan Can vuruşunu yaptı ancak savunma araya girdi.

10' Fenerbahçe'de Miha Zajc, savunma arkasına sarkan İrfan Can'ı düşündü ancak savunma araya girdi.

5' Kayserispor'da ceza sahası içinde topla buluşan Emrah, yay üzerindeki Gustavo Campanharo'ya bıraktı. Onun kaleye gönderdiği sert şut savunmaya çarpıp kornere gitti.

3' Diego Rossi'nin arka direğe yaptığı ortaya Serdar Dursun iyi yükseldi ve kafayı vurdu ancak top yandan auta gitti.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'a konuk oluyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 16.00'da başladı. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Kayserispor - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlıyor.

İLK 11'LER

Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Hosseini, Mert, Carole, Campanharo, Abdulkadir Parmak, Kemen, Emrah, Cardoso, Gavranovic.

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel Min Jae, Serdar Aziz, Novak, Crespo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun