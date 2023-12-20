Kayserispor, Fenerbahçe karşısında penaltı kazandı Kayserispor, Fenerbahçe ile oynadığı Süper Lig maçının ikinci yarısında penaltı kazandı. Topun başına geçen Mame Thiam, fileleri sarstı.

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Kayserispor, Fenerbahçe ile sahasında oynadığı maçta 53. dakikada penaltı kazandı.

Bu dakikada Olivier Kemen'in sağ kanattan ortasında top Alexander Djiku'dan dışarı çıktı.

Kayserisporlu futbolcular, bu pozisyonda penaltı itirazında bulundu.

Hakem Zorbay Küçük de penaltı noktasını gösterdi. Bir süre VAR'la da görüşen hakem Küçük penaltı kararında kaldı.

Penaltıda topun başına geçen Mame Thiam, topu ağlara gönderdi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)