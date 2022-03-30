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    Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Peki Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kayserispor - FB maçı bilet fiyatları...
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2022 - 15:53
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 15:59
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    Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda futbol heyecanı, 31. hafta karşılaşmaları ile devam edecek.

    Ligde 53 puanla 3. sırada yer alan Fenerbahçe, 31. hafta maçında deplasmanda 38 puanla 14. basamakta bulunan Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

    FIFA'nın Milli maçlar nedeniyle verdiği arayı iyi değerlendiren Sarı lacivertliler, Kayserispor maçı hazırlıklarına yoğun antrenman çalışmaları ile devam ediyor.

    Kayserispor - Fenerbahçe maçını kaçırmak istemeyen futbolseverler, karşılaşmanın tarihi, saati ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor.

    Peki Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Kayserispor - FB maçı bilet fiyatları...

    KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Kayserispor - Fenerbahçe maçı, 2 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

    Kayseri'de Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşma, BeIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Futbolseverler, zorlu mücadeleyi şifreli olarak izleyebilecek.

    Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

    KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI BİLET FİYATLARI

    Süper Lig 'in 31. haftasında oynanacak Kayserispor - Fenerbahçe maçının bilet fiyatları belli oldu.

    Kayserispor Kulübü, önümüzdeki hafta oynanacak maçın bilet fiyatlarını kamuoyu ile paylaştı. Biletler Passolig tarafından satışa sunuldu.

    Yukatel Kayserispor kulübünden yapılan açıklamaya göre, Kayserispor-Fenerbahçe maçının bilet fiyatları şu şekilde;

    • Güney alt tribün bileti: 40 TL
    • Kuzey alt tribün bileti: 40 TL
    • Kuzey üst tribün bileti: 40 TL
    • Doğu üst tribün bileti: 60 TL
    • Doğu alt tribün bileti: 80 TL
    • Batı alt tribün bileti: 100 TL
    • Batı balkon tribün bileti: 120 TL

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