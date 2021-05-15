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Kayserispor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 42. ve son haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'a konuk olacak.
- Haber Merkezi
- 15.05.2021 - 19:21
- Güncelleme : 15.05.2021 - 19:27
Süper Lig'in 42. ve son haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'a konuk olacak.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak. Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği Kayserispor - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
İLK 11'LER
Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Attamah, Paz, Aziz, Kolovetsios, Ramazan, Avramovski, Muhar, Henrique, İlhan
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Ferdi, Osayi, Pelkas, Valencia