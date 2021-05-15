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    Kayserispor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 42. ve son haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'a konuk olacak.
    • Haber Merkezi
    • 15.05.2021 - 19:21
    • Güncelleme : 15.05.2021 - 19:27
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    Kayserispor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 42. ve son haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'a konuk olacak.

    Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak. Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği Kayserispor - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

    İLK 11'LER

    Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Attamah, Paz, Aziz, Kolovetsios, Ramazan, Avramovski, Muhar, Henrique, İlhan

    Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Ferdi, Osayi, Pelkas, Valencia

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