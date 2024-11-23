Kayserispor - Fenerbahçe maçı - CANLI SKOR

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Canlı skor: Kayserispor 0-2 Fenerbahçe
15' Gol... Kayserispor 0-2 Fenerbahçe (Oğuz Aydın)
7' Gol... Kayserispor 0-1 Fenerbahçe (Dusan Tadic)
6' Fenerbahçe penaltı kazandı.
1' Maç başladı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşıyor.
Kayseri Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakayı Direnç Tonusluoğlu yönetiyor. Samet Çiçek ve Murat Altan yardımcı hakem olarak görev alıyor.
Ligde oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 26 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.
İLK 11'LER
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Carole, Kolovetsios, Hasan Ali, Bourabia, Baran Ali, Kartal Kayra, Ramazan, Cardoso, Bahoken
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Mert Hakan, Tadic, Oğuz Aydın, En-Nesyri.
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