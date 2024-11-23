Kayserispor - Fenerbahçe maçı - CANLI SKOR
Haber Merkezi

CANLI ANLATIM İÇİN SIK SIK SAYFAYI YENİLEYİNİZ...

Canlı skor: Kayserispor 0-2 Fenerbahçe

15' Gol... Kayserispor 0-2 Fenerbahçe (Oğuz Aydın)

7' Gol... Kayserispor 0-1 Fenerbahçe (Dusan Tadic)

6' Fenerbahçe penaltı kazandı.

1' Maç başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşıyor.

Kayseri Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakayı Direnç Tonusluoğlu yönetiyor. Samet Çiçek ve Murat Altan yardımcı hakem olarak görev alıyor.

Ligde oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 26 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.

İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Carole, Kolovetsios, Hasan Ali, Bourabia, Baran Ali, Kartal Kayra, Ramazan, Cardoso, Bahoken

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Mert Hakan, Tadic, Oğuz Aydın, En-Nesyri.

ensonhaber icon
Ercan Ertan
Muhabir